Waar blijft hoogvlieger Zion Williamson? "Moeten nog even wachten op hem"

Basketballiefhebbers keken reikhalzend uit naar de intrede van Zion Williamson in de NBA. De atletische forward gooide met zijn spectaculaire dunks hoge ogen in de NCAA en werd door de New Orleans Pelicans als eerste gekozen in de draft.

In de voorbereiding was hij Williamson goed voor meer dan 23 punten per wedstrijd, maar een gescheurde meniscus gooide roet in het eten. Hij ging onder het mes en werkt sindsdien aan zijn comeback. Op zijn officiële NBA-debuut is het nog steeds wachten. "Maar ik heb vertrouwen in de club", zegt hij.

Williamson, zo'n 2 meter groot en 130 kilogram zwaar, moet naar verluidt anders leren wandelen en lopen om zijn lichaam minder te belasten en werkt voorlopig nog individueel. "Hij heeft al veel vooruitgang gemaakt en we zijn blij met waar hij nu staat", zegt Pelicans-manager David Griffin. "Ik besef dat iedereen hem graag aan het werk wil zien, maar we moeten nog even wachten op hem."