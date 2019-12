De nul is weg voor Vormer: "De jongens pakten me er elke dag mee"

Ruud Vormer strooide de voorbije maanden weer met assists op de Belgische velden, maar zijn rekening met doelpunten werd maar niet geopend.

In de beker scoorde hij vorige week zijn eerste treffer tegen Anderlecht, maar in de competitie moest hij wachten tot gisterenavond. In de extra tijd vlamde Vormer de 4-0 tegen Zulte Waregem op het scorebord.

"Dat zelfs ik al begin te scoren? Dan gaat het heel makkelijk, hé", glimlachte de Nederlander. "De bal zat er goed in. Eindelijk, eindelijk ben ik van die nul af. Ik scoorde natuurlijk ook op Anderlecht en die goal was belangrijk, maar dit is mooi voor mezelf."

Vormer leek opvallend opgelucht. "Natuurlijk. De jongens pakten me er elke dag mee. "Jij staat nog op 0, wij hebben al 2 of 3 keer gescoord." Maar je moet ook kunnen lachen met elkaar."