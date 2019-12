Doncic blinkt uit bij rentree: "Hij ziet het spelletje als Magic Johnson"

Luka Doncic had de voorbije 4 wedstrijden van de Mavericks gemist door een enkelblessure. De Sloveen kende een stroeve start, maar acteerde na een matig eerste quarter toch weer op niveau. Hij sloot af met 24 punten, 10 rebounds en 8 assists en was daarmee de grote man in de 102-98-zege van Dallas tegen San Antonio.

"Naar het einde van de wedstrijd toe voelde ik me best moe", gaf Doncic na afloop toe. "Het gevoel is toch anders als je enkele matchen gemist hebt. Je moet weer in je ritme komen, maar dat zal wel loslopen. Ik voelde me goed."

Ploegmaat Kristaps Porzingis, goed voor 13 punten, was ook blij met de terugkeer van Doncic. "Hij heeft weer zijn ding gedaan. Het is goed om hem er weer bij te brengen", sprak de Let.

De mooiste complimentjes kreeg Doncic van Spurs-coach Gregg Popovich: "Ik zeg het niet graag, maar: hij is Magic Johnson niet, al ziet hij het spelletje wel op dezelfde manier als Magic. Hij speelt heel intuïtief en dat kun je niet aanleren. Hij heeft het gewoon. Ik wil hem niet met de druk van Magic Johnson opzadelen, maar hij doet het gewoon fantastisch goed."