Tweede editie ePro League: wie legt "ShadooW" het vuur aan de schenen?

Alle wedstrijden zijn te volgen via Proximus of op de streamingsite Twitch. Het speelschema van de reguliere competitie kunt u hier terugvinden.

De 6 gekwalificeerde amateurspelers komen in het knock-outtoernooi terecht waar de professionele spelers hun intrede maken. In totaal komen 11 pro-spelers erbij in deze tweede fase. Het ultieme doel: de grote finale op 28 maart 2020 bereiken.

In deze eerste fase zullen de amateurspelers een reguliere competitie afwerken. De eerste speeldag vangt vandaag aan. Wanneer alle wedstrijden afgewerkt zijn, in maart volgend jaar, stoot de top 6 door naar de play-offs.

Kampioen ruilde Moeskroen in voor Standard

Vorig jaar kroonde Quentin “ShadooW” Vande Wattyne als speler van Royal Excel Moeskroen zich tot kampioen van de allereerste ePro League. Vande Wattyne verdedigt dit jaar zijn titel, maar transfereerde intussen naar een ander team. Zo speelt hij nog steeds in het rood en wit, maar deze keer voor Standard.

"Ik kan niet wachten om mijn nieuwe team te vertegenwoordigen in de ePro League", zegt Vande Wattyne aan Sporza. "Met de overstap naar Standard is er veel veranderd voor mij. Zo speel ik nu voor een van de grootste clubs in België. Dat opent deuren naar toernooien in het buitenland."

"Ik ben volop aan het trainen om helemaal top te zijn tegen de start van de play-offs", zegt Vande Wattyne voorts. "Veel spelers zullen extra hun best willen doen tegen mij, dus ik moet op mijn hoede zijn."

Vande Wattyne mag zeker concurrentie verwachten van Anderlecht-prospeler Zakaria “Emperatoor” Bentato. Die laatste aast op revanche na de verloren finale van vorig seizoen.