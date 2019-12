Ibrahimovic hint nu zelf op terugkeer naar Milan met vuurrode ogen

Op een officiële bekendmaking is het nog even wachten, maar niets lijkt een hereniging tussen Zlatan Ibrahimovic en AC Milan in de weg te staan. De Zweed trok enkele weken geleden de deur van de MLS dicht, maar denkt na zijn Amerikaans avontuur bij LA Galaxy nog niet aan stoppen.

Een terugkeer naar Italië hing al een tijdje in de lucht en Ibrahimovic zou nu landen in Milaan. De Zweed voetbalde in Italië bij Juventus, Inter en Milan en die laatste club heeft nu het hardst aan zijn mouw getrokken.

Milan beleeft een rotseizoen in de Serie A en staat na 17 speeldagen slechts op de 11e plaats. Met een bericht op Instagram met vuurrode ogen zet Ibrahimovic zijn Italiaanse tifosie nu alvast al in vuur en vlam.