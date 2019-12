Rode Duivels, opgepast! "Na de IJslandse invasie komt er nu een Finse"

België speelt op het EK in Denemarken tegen Denemarken en in Rusland tegen Rusland. De 3e match wordt ook in Rusland, op neutraal terrein dus, gespeeld. Maar de Finnen zullen er alles aan doen om Sint-Petersburg, dat op een steenworp van Finland ligt, helemaal in te palmen.

"Er zullen waanzinnig veel Finse supporters naar de verschillende speelsteden reizen. Het wordt een invasie", zegt Lukas Hradecky, de nummer 1 van Finland en Leverkusen. "Ik raad de speelsteden aan om hun biervoorraad aan te vullen."

Finland neemt voor het eerst deel aan het EK en wil er naar het voorbeeld van IJsland een memorabel toernooi van maken. "Ik geef toe dat we ons door IJsland laten inspireren. Wat zei realiseerden, je wou dat je er zelf deel van kon uitmaken. Hopelijk kunnen wij iets soortgelijks doen."

"We zijn een verzameling vrienden die al sinds de jeugdteams, al minstens 10 jaar dus, met elkaar spelen. Als je je met je vrienden kunt amuseren op het veld, dan kun je veel bereiken." Toch maar opletten dus, Rode Duivels!