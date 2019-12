Wesley Hoedt: "Als Anderlecht zo speelt, verdient het Play-off I niet"

Zoals we kunnen verwachten van een Nederlander nam Wesley Hoedt na de 0-0 tussen Antwerp en Anderlecht geen blad voor de mond. "Anderlecht kwam maar voor 1 ding naar hier: om een punt te halen, niet om te voetballen."

"Ik dacht nochtans dat Anderlecht voor Play-off I aan het vechten is, dus ik weet niet goed wat ze met dat ene puntje zijn. Ik vond hen niet echt overtuigend. Als ze zo spelen, verdienen ze Play-off I niet."

"Wij speelden zelf een heel goeie wedstrijd, alleen misten we voorin de angel om hen pijn te doen. Anderlecht is geen ploeg uit de Keukendivisie (de Nederlandse 2e klasse, red), daar staan toch grote namen. Maar het is vandaag gedomineerd door een sterk Antwerp. Helaas maakten we dat doelpuntje niet."