Uitzonderlijke beelden vanop de Wereldbeker alpineskiën in Bormio. Halve Belg Vincent Kriechmayr verloor in de afdaling tegen zo'n slordige 100 km/u zijn linkerski. Wonder boven wonder bleef Kriechmayr overeind en haalde hij de finish. De winst zat er uiteraard niet meer in, al is het huzarenstukje op zich al een overwinning.