Einde voor Carrasco, Fellaini en co? Salarisplafond voor buitenlanders in China

Jarenlang konden de Chinese clubs voetballers verleiden met exuberante maandlonen, maar door de geplande salary cap zal de Chinese Super League plots een pak minder interessant worden voor menig voetballer.

Het salarisplafond voor een buitenlander wordt vastgelegd op zo'n 58.000 euro per week. Chinese spelers mogen maximaal de helft van dat bedrag verdienen. Dat zijn nog altijd vorstelijke bedragen, maar toch is het slechts een fractie van wat spelers als Yannick Carrasco of Marouane Fellaini er nu wekelijks opstrijken.

Fellaini verdient momenteel naar verluidt ruim 275.000 euro per week bij Shandong Luneng. Carrasco (Dalian Yifang) moet het met dik 211.000 euro per week stellen. Mousa Dembélé zou wekelijks ruim 173.000 euro verdienen bij Guangzhou R&F. De Braziliaan Oscar is de absolute grootverdiener in China met bijna 480.000 euro per week.

"Onze clubs hebben te veel geld over de balk gegooid en het profvoetbal werd niet op een duurzame manier geleid. Als we niet ingrijpen, stort het systeem in", klinkt het bij de Chinese voetbalbond. Clubs kunnen het salarisplafond wel deels compenseren met bonussen, maar de vorstelijke lonen zullen weldra verleden tijd zijn.

Naast de Belgen Carrasco, Fellaini en Dembélé verdienen nog een aantal bekende namen hun goed belegde boterham in China: onder meer Marko Arnautovic, Stephan El Shaarawy, Graziano Pellè, Marek Hamsik en Paulinho zijn momenteel aan de slag in de Chinese Super League. De verwachting is dat de grote namen China de rug zullen toekeren, ten laatste als hun huidige contract afloopt.