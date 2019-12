Carcela: "Het was zeker geen rood, ik kreeg zelfs geen geel"

Mehdi Carcela speelde donderdag zijn eerste wedstrijd na een schorsing die hij eerder deze maand gekregen had na een trap op de enkel van Moeskroen-speler Mohamed. Tegen AA Gent bleek dat Carcela zijn lesje nog niet geleerd heeft.

In de 1e helft ontsnapte hij al aan rood door zich te revancheren op Mohammadi. Zowel scheidsrechter Bram Van Driessche als de VAR zagen geen graten in de flinke schop van de Standard-speler. Tien minuten voor tijd was het weer prijs. Carcela trapte na op Owusu en kwam er opnieuw vanaf zonder kaart.

Na afloop reageerde Carcela laconiek toen hem gevraagd werd naar de eerste fase, waarbij hij Mohammadi onderuit trapte. "Of dat geen fout was? Neen, dat denk ik niet. Ik raakte eerst de bal en dan pas de speler. Oké, misschien een beetje te hard (lacht). Maar rood was het zeker niet. Ik heb er zelfs geen geel voor gekregen", pleitte hij zichzelf vrij.