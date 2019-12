Van der Poel wint met 5,2% vetpercentage: "5% is de ondergrens"

Een paar keer per seizoen laat Van der Poel een bodyscan uitvoeren. Zo ook de voorbije dagen. "Ik probeer een paar vaste punten in de gaten te houden", legde de Nederlander uit aan onze man op de cross. "Mijn vetpercentage was 5,2 procent, dat is redelijk laag voor de winter. Veel lager mag niet, maar het is ook een beetje genetisch bepaald. De ene renner raakt daar makkelijker aan dan een andere."

Met 5,2 procent vet is er ruimte om te zondigen, bijvoorbeeld aan de kerstdis. "Dat mag zeker, maar ik vind gezond eten ook lekker. Dit is voor mij geen grote moeite."