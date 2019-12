Leonard krijgt LA Lakers opnieuw klein in stadsderby

Op de eerste speeldag van het seizoen, 2 maanden geleden, haalden de Clippers het "thuis" met 112-102. Het was een eerste krachtmeting tussen Lakers-vedette LeBron James en Clippers-nieuwkomer Kawhi Leonard. Die laatste, de MVP van de Finals 2019 van kampioen Toronto, haalde het toen en nu opnieuw.

In de eerste partij kwam Leonard tot 30 punten, op kerstdag deed hij met 35 punten nog beter. Daarvan vielen er 11 in het laatste quarter. En hij deed er nog eens 12 rebounds bovenop.



In het verliezende kamp was James goed voor 23 punten, 10 assists en 9 rebounds, net geen "triple double". Op het eind hield Patrick Beverley LJ van de gelijkmaker: de flamboyante Beverley sloeg de bal uit zijn handen.

De Lakers verloren zo een vierde keer op een rij. Niettemin blijven James en co aan de leiding in de Western Conference voor Denver, dat thuis met 100-112 verloor van New Orleans, en de Clippers. Nummer 4 Houston ging met 116-104 onderuit tegen vicekampioen Golden State.