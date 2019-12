Lindsey Vonn doet het op z'n Vonns: "Ik vroeg PK ten huwelijk en hij zei ja"

Vonn maakte er een opvallend statement van. Ze stuurde afgelopen nacht een tweet de wereld in, waarbij zij en Subban in dezelfde pyjama's voor een kerstboom dé ring tonen.

Haar boodschap was duidelijk: "Zalig Kerstmis iedereen en fijne feestdagen!! Op onze 2e verjaardag vroeg ik op een "niet-traditionele" manier PK om met mij te trouwen en hij zei "Ja". Vrouwen zijn niet de enigen die verlovingsringen moeten krijgen." Gevolgd door de hashtags #ZaligKerstmis en #gelijkheid.

Vonn is 35 jaar en de beste skiester van het voorbije decennium. Ze won een pak olympische en WK-medailles en telt 82 Wereldbekeroverwinningen, een record voor een vrouw. De 30-jarige Subban is een ijshockeytopper die voor New Jersey Devils speelt.

Vonn had in het verleden een relatie met golfer Tiger Woods. Ze was al een keer eerder getrouwd met Thomas Vonn, toen ze scheidden behield ze die achternaam.