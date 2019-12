Jolanda Neff komt met de schrik vrij op training, geen WK veldrijden?

Jolanda Neff is een grote naam in het mountainbiken. Ze is viervoudig Europees kampioene en in 2017 veroverde ze de wereldtitel.



Maar de 26-jarige Zwitserse proeft ook af en toe van het veld. Vorig seizoen werd ze 6e op het WK veldrijden. 3 maanden geleden eindigde Neff nog 2e in de Wereldbekercross van Waterloo (VS).



Het WK veldrijden in Zwitserland (1 februari) staat ook op haar planning. Maar een zware val op training zou wel eens roet in het eten kunnen gooien.

"Ik schatte een bocht verkeerd in en vloog over de vangrails", doet Neff haar verhaal. "Ik kwam terecht op een stapel houtblokken. Ik wist meteen dat er iets aan de hand was."

Neff verbleef 3 nachten in het ziekenhuis, waar een gebroken rib en klaplong werden vastgesteld. Er was ook een interne bloeding in haar milt, maar die bloeding kon het medisch team gelukkig op tijd stoppen.