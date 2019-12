Ex-kampioen speerwerpen wint sprint op het BK baanwielrennen

Gerald Nys, een voormalige jeugdatleet met Belgische titels in het speerwerpen, klopte in de finale van de sprint op de wielerpiste in Gent Mathias Lefeber. Dominik Litvinov veroverde brons.

In de jeugdreeksen gingen er ook Belgische titels naar junior Noah Vandenbranden (achtervolging en sprint) en nieuweling Yoran Van Gucht (scratch en sprint).