Andres Vereecke staat op hoogste trapje van piepjong podium BK indoor

Met de 11-jarige ruin Igor vormde Andres Vereecke de snelste van vier foutloze combinaties in een barrage met acht. De 18 jarige Thibeau Spits, die eerder op de avond verkozen werd tot Talent van het Jaar, werd tweede. Gilles Thomas, 21 jaar, vervolledigde een bijzonder jong podium.

"Super dat ik deze Belgische titel kon veroveren. Ik wist dat ik het snelste paard had en mijn papa gaf mij nog een aantal nuttige tips aan de hand van wat hij van de eerste concurrenten had opgemerkt. Ik wist ook dat als ik geen fouten zou maken, Igor dat ook niet zou doen", zei Andres Vereecke. Zijn vader werd in het verleden drie keer Belgisch indoorkampioen.