Tips voor onderkoelde veldrijders/sporters: "Train in slechte weersomstandigheden"

Het was een opvallend beeld. Wereldbeker-leider Eli Iserbyt staakte de strijd in de Wereldbeker-cross van Namen en werd door zijn broer naar een warme ruimte gedragen.

Iserbyt was geteisterd door de koude, stopte voor zijn opgave in de materiaalzone om een warme vest aan te trekken en reed door. Maar het kwaad was al geschied.

"Ik was verbaasd om deze taferelen al bij de minste koude te zien", zegt sportarts Tom Teulingkx. "Tegen warmte wapenen we ons heel goed, met koelingsstrategieën, ijsvestjes en aangepaste kledij. Maar tegen de koude doen we dat niet."

"Nochtans heeft koude net als warmte negatieve effecten op de gezondheid en het prestatievermogen. Ten eerste zal de koude gevolgen hebben voor de fijne motoriek.

Dat zijn bijvoorbeeld de kleine bewegingen die je met je handen maakt. Voor een veldrijder zijn de handen heel belangrijk bij het schakelen en remmen."

"Ten tweede zal de koude ook gevolgen hebben voor de grove motoriek. Dan spreken we over de uithouding en de kracht, die beperkt worden. Dat hebben we zondag ook gezien in Namen. Bovendien wordt ook het beoordelingsvermogen ondermijnd door de koude. Daardoor maak je verkeerde beslissingen en dat merkte je zondag aan de vele valpartijen."

"Ten derde belemmert de koude ook de bloedvaten richting de handen en de voeten. Dat gebeurt doordat ons lichaam voldoende bloed wil voorzien voor de vitale organen. Daardoor krijg je koude handen en voeten."