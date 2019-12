Waarom kreeg Van der Poel hongerklop op WK? "Hij nam geen Snickers aan"

"Van der Poel had ook geen drank meer aangenomen"

Het was misschien wel hét verhaal van het WK: Mathieu van der Poel die op 12,8 km van het einde zijn metgezellen Trentin, Moscon, Pedersen en Küng moest laten gaan.

“Eerst dacht ik dat Van der Poel krampen had", vertelt Hans Vandeweghe in De Tribune. "Ik heb ook al momenten gehad dat ik stilstond op de fiets, dan was dat meestal door krampen. Maar bij Van der Poel was de benzine gewoon plots op."

"Ik zei onmiddellijk dat het een hongerklop was, maar Mathieu zei eerst dat het niets met honger had te maken. Maar ik heb begrepen van de broers Roodhooft dat ze 6 rondes voor het einde in paniek schoten: “Hij zal niet genoeg eten, we moeten iets doen!”"

"Toen hebben ze Snickers gekocht. De broers zijn aan de rand van het parcours gaan staan en boden Mathieu die Snickers aan. Maar hij moest ze niet hebben."

"Achteraf vroegen de Roodhoofts aan Van der Poel waarom hij ook geen drank meer had aangenomen van de ploeg. “Omdat mijn trui nog vol zat met drank”, antwoordde Mathieu."

"Hij had dus niet meer gedronken en gegeten in de laatste 6 rondes. Dat is natuurlijk dodelijk. Maar Mathieu van der Poel is zo slim dat dat hem niet meer zal overkomen. Dat noemen ze leergeld.”