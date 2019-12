Klopp niet verrast door seizoen van Leicester: "Hield er vanaf dag 1 rekening mee"

Niet Manchester City, maar wel Leicester is op dit moment de grootste uitdager voor Liverpool. Is Klopp verrast door de prestaties van de huidige nummer 2? "Neen, helemaal niet. Die ploeg speelt niet Europees, dus ze hebben veel meer rust, maar de spelers hebben wel de kwaliteiten om Europees te spelen."

"Mensen lijken nog steeds verrast, ik niet. Ik hield er al vanaf dag 1 rekening met Leicester. Ze verdienen de 2e plaats. De wil is er, de voetballers zijn er, en met Brendan Rodgers ook een heel goeie trainer. En dan is er ook nog Jamie Vardy. Hij is bij de top 3 van spitsen sinds ik in de Premier League werk. Hij blijft maar scoren."

"Hoe we hem zullen afstoppen? We zullen proberen. Hij is heel gevaarlijk en flirt met de buitenspellijn, maar we zullen proberen de passes naar hem eruit te halen."

Als Liverpool wint, pakt het en voorsprong van 13 punten op Leicester. Is de titel dan binnen? "Het is nooit voorbij, dat weten wij. We zullen niet rusten tot de titel echt binnen is. We houden de deur hier gesloten voor wat de mensen zeggen. We denken niet aan de titel en geven gewoon elke wedstrijd 100 procent."