Jonas Rickaert viert Kerstmis met korte broek en zege in Zuid-Afrika

"Door enkele misverstanden hinkten we na 2 dagen ver achterop"

Terwijl zijn trainingsmakkers van de Melkerie gisteren voor een muzikaal hoogtepunt zorgden in De Warmste Week, stoomt Jonas Rickaert zich in Zuid-Afrika klaar voor het nieuwe seizoen.

"Met wat meer zanglessen zouden Tim Declercq en co wel een hit kunnen scoren", lacht Rickaert, die het filmpje vol bewondering bekeek in Zuid-Afrika. "Vooral Tim en Stijn Steels wilden gisteren Con te partirò zingen, ze gingen dan ook het meest op in het nummer. Het is mooi dat ze dat gedaan hebben voor het goede doel. Jammer dat ik er niet bij kon zijn."

Rickaert vertoeft in Stellenbosch (Zuid-Afrika) samen met zijn vriendin in hetzelfde sportcomplex als de broers Borlée en Thomas Van der Plaetsen. Vorige week pikte de wielrenner tussen het trainen door de eindzege mee in de enige zesdaagse die Zuid-Afrika rijk is.

"Maar het was wel heel spannend", zegt Rickaert, die een koppel vormde met de Zuid-Afrikaan Bernard Esterhuizen (in 2010 wereldkampioen op de 1 kilometer voor junioren).

"De eerste 2 dagen hadden we door enkele misverstanden wat punten laten liggen. In de afvalling bijvoorbeeld. Normaal wordt de 1e ronde daarin geneutraliseerd. Ik startte dus op m'n gemak en kwam na 1 ronde als laatste over de streep. Bleek dat er in Zuid-Afrika geen geneutraliseerde ronde was en ik de koers moest verlaten."

"Op de voorlaatste dag viel mijn maat, waardoor ik de ploegkoers alleen moest rijden. Niet ideaal. Bij het ingaan van de slotdag stonden we maar 1 puntje voor op de eerste achtervolgers. Uiteindelijk heb ik met mijn nieuwe kompaan Jaydé Julius de koppositie vastgehouden."