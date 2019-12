Oud-hockeyspeler Roger Goossens (4x op de Spelen) is op 93-jarige leeftijd overleden

Roger Goossens speelde met de Belgische hockeyploeg in Londen 1948 (7e plaats), Helsinki 1952 (5e), Melbourne 1956 (7e) en Rome 1960 (11e).

Enkele dagen geleden werden zijn teammaats nog in de bloemen gezet voor hun Nationale Trofee voor Sportverdienste, die ze in 1959 kregen. Dit jaar, exact 60 jaar later, viel die eer de huidige generatie Red Lions te beurt.



Goossens speelde in zijn carrière 92 interlands. Hij is de vader van Jean en Thierry Goossens, die nadien een carrière uitbouwden in respectievelijk het hockey en de golfsport.