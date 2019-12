Liverpool kan dit jaar niet meer rekenen op Oxlade-Chamberlain

"Alex heeft een van de buitenste ligamenten van de enkel bezeerd", legde Jürgen Klopp dinsdag uit. "We moeten afwachten hoe snel hij zal herstellen, moeilijk om daar nu meer over te zeggen."

"In een ver verleden had ik een keer dezelfde blessure en ik weet dat het snel kan gaan, maar soms ook een tijdje kan duren. Het is duidelijk dat hij dit jaar niet meer zal spelen."

Oxlade-Chamberlain liep zijn blessure op in de finale van het WK voor clubs tegen Flamengo. Liverpool won die finale na verlengingen met 1-0.