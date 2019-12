Kuurne-Brussel-Kuurne geeft wildcards aan teams Debusschere, Brandt en Arvesen

Bij de voorstelling van het vernieuwde parcours onthulde de organisatie al 21 deelnemende ploegen. Het ging om 18 WorldTour-teams (enkel Jumbo-Visma niet) en Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert en Total-Direct Energie.

Vandaag kregen 3 andere teams ook een uitnodiging in hun bus. "We stuurden een bevestiging van deelname aan Bingoal-Wallonie Bruxelles, B&B Hotels-Vital Concept en het kersverse profteam Uno-X", zegt koersdirecteur Peter Debaveye.

"Er is dus nog slechts 1 plaats in te vullen. Wij hebben een pak aanvragen binnengekregen. Natuurlijk geven we de voorkeur aan Belgische teams, daarna kijken we naar de buitenlandse ploegen."

De wildcards voor Bingoal-Wallonie Bruxelles en B&B Hotels-Vital Concept zijn geen verrassing. B&B Hotels telt 5 landgenoten met Frederik Backaert, Kris Boeckmans, Bert De Backer, Jens Debusschere en Jonas Van Genechten. En ook Bingoal-Wallonie Bruxelles, de ploeg van Christophe Brandt, is er vaak bij in het voorjaar.

Het Noorse team Uno-X klinkt minder bekend in de oren. "Uno-X verdient zijn plaatsje wel bij ons", zegt koersdirecteur Peter Debaveye. "Het is een ambitieus Noors team onder de vleugels van Kurt-Asle Arvesen (11 jaar geleden winnaar van de E3). Uno-X maakt in 2020 de overstap van het continentale naar het ProContinentale circuit."