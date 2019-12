Is Lazio de derde hond die zich mengt in de Italiaanse titelstrijd?

Begin januari kan Lazio een gooi doen naar de evenaring van het clubrecord. In 1999 won Lazio 9 keer op rij in de Serie A. "Acht zeges op een rij, dat is geen toeval", zegt Inzaghi. "Dat is het resultaat van kwaliteit, talent, inzet, hard werken en je ziel erin leggen."

"Ik prijs me gelukkig dat de club in die periode nooit aan me heeft getwijfeld", zegt Inzaghi. "Ik voel een hechte band met de spelers en met mijn staf. We kunnen open praten over onze fouten en bouwen samen aan iets moois."

De zegereeks van Lazio is een bevestiging van het goede werk van trainer Simone Inzaghi. Die staat sinds april 2016 aan het roer bij Lazio, van de huidige trainers in de Serie A zit alleen Leonardo Semplici van SPAL langer op een trainersstoel, maar daar zitten ook seizoenen in de Serie B bij.

Lazio is ongetwijfeld dé ploeg in vorm in de Serie A. De club uit Rome heeft een reeks van 8 competitiezeges op een rij en versloeg afgelopen weekend Juventus in de finale van de Italiaanse Supercup. Juve verloor dit seizoen nog maar 2 keer en telkens was Lazio de boeman. Als Lazio zijn inhaalmatch tegen Hellas Verona wint, volgt het op 3 punten van Inter en Juventus.

Filip Joos over de zege van Lazio tegen Juve in Serie A

Sterke defensie en scoren in het laatste kwartier

En Lazio kan opnieuw rekenen op Sergej Milinkovic-Savic. De ex-speler van Genk lijkt na een minder vorig seizoen weer op niveau. Dit seizoen was hij iets vaker de aangever in plaats van het eindstation en staat hij in de competitie op drie doelpunten en vier assists.

De kansen heeft hij voornamelijk te danken aan Luis Alberto, die als enige speler in de top-5 competities op elf assists staat. In de Serie A creëerde de Spanjaard meer kansen dan iedere andere speler (50 waarvan 33 uit open spel).

Als we kijken naar de kwaliteit van de kansen maakt Lazio meer goals dan je kunt verwachten op basis van Expected Goals (32.6 xG). Dat Lazio zo weinig kansen nodig heeft om tot een goal te komen heeft vooral te maken met de 17 goals van topschutter Ciro Immobile. In de top-5 competities doen alleen Timo Werner en Robert Lewandowski beter.

Opvallend is dat Lazio ontzettend vaak scoort in het laatste gedeelte van een wedstrijd. In het laatste kwartier maakten ze minstens twee goals meer dan iedere andere ploeg in de Serie A (11). De onwaarschijnlijke ommekeer in Cagliari was daarvan het bewijs. In totaal was Lazio 38 keer trefzeker, enkel Atalanta doet beter.

Hoewel Lazio met Ciro Immobile en Luis Alberto aanvallend gezien genoeg kwaliteiten in huis heeft begint het bij de Italianen bij een goede verdediging. Dit seizoen kreeg alleen Inter (14) tot nu toe minder tegendoelpunten in de competitie dan Lazio (16).

Uitschakeling in Europa League kan een zegen zijn

Lazio bewees in de competitie en in de finale van de Supercup dat het Juventus aan kan, maar is het ook een volwaardige titelkandidaat? "We zijn niet bang om te praten over de titel", zegt sportief directeur Igli Tare. "Maar dat is nu nog voorbarig."

Lazio legt samen met Atalanta het mooiste voetbal op de Italiaanse grasvelden, maar is de kern sterk genoeg om Juventus naar de kroon te steken? In 2017-2018 leek Lazio ook op weg naar een topnotering, maar de kleine kern kon niet om met de vele wedstrijden in de Serie A, Coppa Italia en Europa League.

En dan komt het dit jaar goed uit dat Lazio al gesneuveld is in de Europa League, ook omdat Inzaghi roteerde in Europa. "We hebben een bewuste keuze gemaakt en hebben ons daaraan gehouden. Je kunt niet 2 keer per week met dezelfde 11 spelers spelen", zei de coach daarover.

Omdat voorzitter Claudio Lotito niet de man is van de zotte uitgaven moet Inzaghi hopen dat zijn sleutelspelers fit blijven tot het einde van de competitie. En dat de geoliede machine voorin met Immobile, Correa, Luis Alberto en Milinkovic-Savic blijft lopen. Dan mogen de Lazio-fans dromen van een eerste titel sinds 2000.

Met een titel zou Inzaghi zich onsterfelijk maken bij de Lazio-fans. Met 74 competitiezeges is hij al de meest succesvolle Lazio-coach. Hij stak onlangs legende Dino Zoff (73 zeges) voorbij. Procentueel gezien won van alle Lazio-trainers alleen Sven-Göran Eriksson (54.8%) meer duels dan Simone Inzaghi (54%).