Eykens: "Het is lastig zonder topsportcontract, maar moeilijk gaat ook"

Renée Eykens is een van de Vlaamse atleten die het vanaf 2020 zonder financiële steun van de Vlaamse overheid moeten doen. De olympische ambities van de 23-jarige 800m-loopster hebben zo een knauw gekregen. "Zonder geld is het niet makkelijk om me voor te bereiden zoals ik dat zou willen doen", zegt ze aan Sporza.

Renée Eykens gooide in 2015 hoge ogen met 800m-goud op het EK bij de U20. Een jaar later haalde ze op amper 20-jarige leeftijd knap de halve finales op de Olympische Spelen. In Rio liep ze ook haar persoonlijk record op de 800 meter (2'00"00), maar die chrono kon ze de voorbije jaren niet meer evenaren. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Sport Vlaanderen Eykens' topsportcontract niet verlengd heeft voor 2020. "Ik had mijn doelen niet gehaald, dus ik wist wel dat er een kans was dat mijn contract stopgezet zou worden. Dat is niet fijn om te horen in het jaar waarin je je heel graag wilt plaatsen voor de Spelen, maar ik kan er niet zoveel aan doen. Zonder topsportcontract is het lastig, maar moeilijk gaat ook", vertelt Eykens. "Ik begrijp ook wel dat Sport Vlaanderen ergens een lijn moet trekken. Alleen is het spijtig dat ze in een olympisch jaar puur naar de normen kijken. Ik heb m'n doelen niet gehaald in 2019, maar ik heb wel andere dingen bereikt, zoals een 4e plaats op het EK indoor. En op de olympische ranking sta ik momenteel 18e, dat is toch heel hoog. Het potentieel is er dus wel. Daarom had ik ook gehoopt om toch ondersteuning te krijgen tot Tokio."

Renée Eykens

"Ik laat mijn kop niet hangen"

"Ik had net mijn studies op een lager pitje gezet om me echt te kunnen voorbereiden op de Spelen, met meer stages, een meer wetenschappelijke begeleiding, enzovoort. Dat kost allemaal geld en het wordt moeilijk om dat te blijven betalen. Ik moet nog bekijken hoe we dat kunnen oplossen, want ik wil wel al het mogelijke doen om naar Tokio te gaan", klinkt het. "Ik wacht ook nog af hoe de Vlaamse Atletiekliga kan bijspringen, al zal dat nooit voldoende zijn om alle kosten te coveren. Alle hulp is wel altijd welkom. Het is geen ideale situatie. Het is moeilijk om me voor te bereiden zoals ik dat zou willen doen. Maar ik laat mijn kop niet hangen en ik probeer me toch zo goed mogelijk voor te bereiden." "Ik heb veel zin om te laten zien wat ik in mij heb, want dat is nog niet altijd gelukt. Ik ben wel gegroeid qua persoonlijkheid en qua mentaliteit, maar niet qua tijden. Ik geloof in wat ik nu aan het doen ben. Als alles in de juiste plooi valt, geloof ik dat ik er kan staan. 2020 is voor elke atleet hét jaar. Het duurt 4 jaar voor je weer die kans krijgt. Ik droom nog steeds van Tokio."

Sport Vlaanderen: "Contract is maar één vorm van ondersteuning"