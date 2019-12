ET zwaait met bloemetjes voor Kompany, Mata en Vlap: "Passes Kompany waren fenomenaal"

Als het goed is, moet het ook gezegd worden. Aan de tafel van Extra Time werden de prestaties van Vincent Kompany, Clinton Mata en Michel Vlap met een vergrootglas uitgelicht. "Tegen Genk zagen we de echte Kompany."

"Laat Kompany speler zijn"

Bij Anderlecht startte Vincent Kompany tegen Racing Genk voor de tweede match op rij in de basis. Er waren enkele uitblinkers tegen een matig Genk, maar de grote leider van paars-wit was waarschijnlijk de beste van allemaal. Vooral zijn fenomenale lange passes waren op Manchester City-niveau. Filip Joos werd er lyrisch van. "Je kan zeggen dat Kompany in een zetel speelde, want Racing Genk zette geen druk, maar je moet die passes nog wel altijd zo perfect neerleggen. Ik vond hem tegen Club Brugge nog niet fysiek 100 procent, hij hielp Marco Kana weinig en zakte veel achteruit, maar tegen Genk was het de echte Kompany." "Dan zit je te kijken naar de match en denk je toch ergens dat het bijna jammer is dat hij dat trainersproject is begonnen en willen beginnen. Door al die ballast ben je toch een beetje de speler kwijt en kijk je naar Kompany met de rugzak van trainer. Als je hem ziet, denk je: "laat hem speler zijn"." Peter Vandenbempt keek meteen vooruit. "Ik denk dat Kompany tot het einde van het seizoen Anderlecht de beste diensten kan bewijzen door de best mogelijke speler te zijn en een klein beetje afstand te doen van alle andere dingen. Dat geeft hem ook een veel grotere kans om het EK te spelen en het zal ook een vereiste zijn."

"Als je tegen Mata moet spelen denk je: "niet leuk""

Bij Club Brugge blinkt Clinton Mata al een heel seizoen uit. Dat was tegen AA Gent niet anders. "Ik weet niet wat die gast gegeten heeft, maar hij was opnieuw voortreffelijk", zag Wesley Sonck. "Hij heeft een onorthodoxe stijl als hij loopt, zou ik bijna zeggen, maar het is een verschrikkelijke speler om tegen te spelen." "Hij speelt nu als rechtse speler van de drie centrale verdedigers. Zijn snelheid, lichaam, inzicht en zijn fysiek is voortreffelijk. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij dé moderne verdediger is." "Als je als speler aan een match begint en weet dat je in de buurt van Clinton Mata moet spelen, dan denk je: "niet leuk. Zo ver mogelijk van hem wegblijven"." Peter Vandenbempt ziet hem als een perfecte speler voor de Premier League. "Het enige dat hij nog een beetje moet afleren is dat hij soms in het duel nog een zetje geeft om zich te laten gelden. Dat zou nog wel eens fout kunnen aflopen. In Engeland mag dat dan weer wel."

"Vlap bleef voor diepgang zorgen"