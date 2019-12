De harde getuigenis van Edo Maas: "Nu ben ik die jongen in de rolstoel"

"Ik heb zo'n extreme angst en stress gevoeld"

Maas is als reserve opgetrommeld en werkt voor zijn kopman. Maar in de afdaling van de Madonna del Ghisallo, nota bene de beschermheilige van het peloton, loopt het gruwelijk mis.

"Ik wil een leven dat niet onderdoet voor mijn oude leven"

In het ziekenhuis voelde Edo Maas hoe hij zijn benen niet meer kon bewegen. "Ik heb het rechtstreeks gevraagd aan de chirurg die me heeft geopereerd wat ik had. Hij vertelde dat ik een dwarslaesie T6 en T7 had. Ik studeer fysiotherapie, ik weet wel iets van het menselijk lichaam. Ik kon toen zelf wel uittekenen wat de consequenties waren."

"Ik was altijd wielrenner. Nu ben ik die jongen in de rolstoel", zegt Maas. "Ik heb met mijn vriendin afgesproken dat we onze koffierondjes zullen blijven rijden. Zij met de racefiets, ik met een handbike."

"Ik wil een leven dat niet onderdoet voor mijn oude leven. Of misschien wel beter is zelfs. Als topsporter heb ik bijvoorbeeld nooit van het studentenleven kunnen proeven. Dat wil ik nu gaan oppakken. Anders was ik daar nooit aan toegekomen."