Bakelants zoekt nog altijd een ploeg: "Ik denk dat ik nog altijd mijn waarde heb in deze sport"

"Wordt er nog getwijfeld aan mijn fysieke paraatheid?"

"We zullen zeggen dat mijn sportieve situatie al beter is geweest", zucht Jan Bakelants in een uitgebreid gesprek bij Sporza. "Het is een situatie die ik zelf maar in beperkte mate in de hand heb. Ik kan alleen maar aandringen bij mensen om te geloven in dit project en om mij de kans te geven. Maar zolang niemand toehapt, moet ik het ook maar ondergaan."

"Ik denk dat ik nog altijd mijn waarde heb in de sport. Sinds mijn ongeval in de Ronde van Lombardije (in 2017) zijn er twee moeilijke jaren gepasseerd. Die waren sportief gezien niet goed, maar ook niet enorm slecht."

"Het was ook in een ondersteunende rol, waardoor persoonlijke resultaten niet belangrijk waren. Als alle renners die dit prestatieniveau hebben gehaald geen contract meer zouden krijgen, dan zouden er niet veel meer rondrijden in het peloton."

"Ik heb betere jaren gekend, maar door omstandigheden is het er afgelopen jaar niet uitgekomen zoals ik had gehoopt, om aan te tonen dat het eigenlijk wel goed gaat met mij sinds dat ongeval."

"Ik weet niet wat er daardoor allemaal speelt. Wordt er nog getwijfeld aan mijn fysieke paraatheid? Ik denk niet dat het zo dramatisch is. Ik heb de Giro tussen de mensen uitgereden en heb nadien nog flitsen getoond van wat er in zat. Maar helaas zit ik nu in deze situatie en dat is niet gemakkelijk."