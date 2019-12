"Renner keert pas terug in competitie als hij weet dat hij niet belachelijk gemaakt wordt"

Bakelants: "Ik zie metaalmoeheid bij de rest: Wout komt er op het goeie moment in"

Sporza was gisteren op visite bij Jan Bakelants, die geregeld eens met streekgenoot Wout van Aert gaat trainen. "Ik heb hem zaterdag nog een bericht gestuurd of hij zondag niet mee een lange training zou doen, maar Wout had een andere agenda", vertelt Bakelants.

"Hij is zich nu wel echt specifiek aan het voorbereiden op het cross-seizoen. Dat houdt in dat hij twee keer per dag traint (zoals ook bleek op Strava, red): zondag deed hij 's morgens een crosstraining en daarna zou hij nog op de weg rijden achter de motor. Die training samen is er dus niet van gekomen, maar we hebben toen min of meer afgesproken om morgen (vandaag, red) samen te trainen."

Welke kracht zal Van Aert in Loenhout uit zijn dijen en kuiten kunnen schudden? Zelf tempert hij de verwachtingen. Zal zijn vormpeil meer dan degelijk zijn? "Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat een renner altijd pas de stap naar competitie zal zetten als hij weet dat hij niet belachelijk gemaakt zal worden."

"Wout heeft die competitie nodig om een volgende stap in zijn revalidatie te zetten. Ik denk dat hij goed zal zijn en dat hij meteen zal meedoen. Ik wist het overigens ook niet en ik heb het hem een tijdje geleden gevraagd: zijn startpositie zal best oké zijn, want hij neemt de punten van januari en februari nog mee. Dat is ook al een handicap minder."

Moeten we dan rekening houden met Van Aert voor de kampioenschappen? "Dat is nu wel hoog gemikt. Anderzijds, dit is misschien een boude uitspraak, maar ik zie een beetje metaalmoeheid bij de Belgische concurrentie van Wout. Ik denk dat hij er op het goeie moment inkomt."

"Eli Iserbyt gaf zondag zwaar onderkoeld op en hij rijdt al een tijdje iets minder dan in het begin van het seizoen, toen hij echt vloog. En Toon Aerts heeft een rib gebroken. Dat is toch een pijnlijke zaak bij een uur à bloc zoals in het veld. Dat maakt het weer ietsje speelbaarder voor Wout. Maar voor alle duidelijkheid: ook Wout start niet op volle sterkte."