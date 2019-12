Het is winter in Europa: Hoe liggen de kaarten in de grote competities?

In de Premier League krijgen de spelers amper rust, maar in de andere Europese competities halen ze tijdens de eindejaarsperiode toch even adem. Hoe liggen de kaarten in de grote buitenlandse competities? Waar wordt het straks nog een gevecht voor de prijzen? Een overzicht.

Duitsland: RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach verrassen bovenaan

Dat een 8e titel op een rij geen evidentie zou worden voor Bayern, leek voor de start van de Bundesliga al duidelijk. Maar waar iedereen naar Borussia Dortmund keek als grote uitdager, komt de concurrentie nu een beetje uit onverwachte hoek. RB Leipzig is de herfstkampioen. Nagelsmann laat een frisse wind door de club waaien en Leipzig heeft nu 4 punten voor op Bayern en 7 punten op Dortmund en Schalke 04. De club die zich daar nog tussen kon wringen is Borussia Mönchengladbach. Kan Bayern München het tij nog keren? Een statistiek spreekt alvast niet in het voordeel van de Rekordmeister. Het sluit het jaar af met 33 punten, hun laagste puntentotaal op dit moment sinds het seizoen 2010-2011. Dat was de laatste keer dat Bayern zich niet tot landskampioen kon kronen.

Duitsland Duitsland klassement algemeen thuis uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 RB Leipzig 37 17 11 2 4 48 20 28 2 Borussia Mönchengladbach 35 17 11 4 2 33 18 15 3 FC Bayern München 33 17 10 4 3 46 22 24 4 Borussia Dortmund 30 17 8 3 6 41 24 17 5 FC Schalke 04 30 17 8 3 6 29 21 8 6 Bayer 04 Leverkusen 28 17 8 5 4 23 21 2 7 TSG 1899 Hoffenheim 27 17 8 6 3 25 28 -3 8 SC Freiburg 26 17 7 5 5 27 23 4 9 VfL Wolfsburg 24 17 6 5 6 18 18 0 10 FC Augsburg 23 17 6 6 5 28 31 -3 11 1. FC Union Berlin 20 17 6 9 2 20 24 -4 12 Hertha BSC 19 17 5 8 4 22 29 -7 13 Eintracht Frankfurt 18 17 5 9 3 27 29 -2 14 1. FSV Mainz 05 18 17 6 11 0 25 39 -14 15 1. FC Köln 17 17 5 10 2 19 32 -13 16 Fortuna Düsseldorf 15 17 4 10 3 18 36 -18 17 Werder Bremen 14 17 3 9 5 23 41 -18 18 SC Paderborn 12 17 3 11 3 20 36 -16 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 RB Leipzig 17 8 5 1 2 23 9 14 2 Borussia Mönchengladbach 22 9 7 1 1 23 11 12 3 FC Bayern München 19 9 6 2 1 28 9 19 4 Borussia Dortmund 18 8 5 0 3 26 9 17 5 FC Schalke 04 16 9 4 1 4 14 11 3 6 Bayer 04 Leverkusen 13 9 3 2 4 12 10 2 7 TSG 1899 Hoffenheim 13 9 4 4 1 14 19 -5 8 SC Freiburg 14 8 4 2 2 12 9 3 9 VfL Wolfsburg 13 9 3 2 4 10 10 0 10 FC Augsburg 14 8 4 2 2 16 11 5 11 1. FC Union Berlin 15 9 5 4 0 12 11 1 12 Hertha BSC 10 8 3 4 1 11 14 -3 13 Eintracht Frankfurt 15 9 4 2 3 19 14 5 14 1. FSV Mainz 05 9 8 3 5 0 10 15 -5 15 1. FC Köln 10 8 3 4 1 9 11 -2 16 Fortuna Düsseldorf 10 8 3 4 1 8 14 -6 17 Werder Bremen 5 8 1 5 2 8 19 -11 18 SC Paderborn 7 9 2 6 1 12 19 -7 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 RB Leipzig 20 9 6 1 2 25 11 14 2 Borussia Mönchengladbach 13 8 4 3 1 10 7 3 3 FC Bayern München 14 8 4 2 2 18 13 5 4 Borussia Dortmund 12 9 3 3 3 15 15 0 5 FC Schalke 04 14 8 4 2 2 15 10 5 6 Bayer 04 Leverkusen 15 8 5 3 0 11 11 0 7 TSG 1899 Hoffenheim 14 8 4 2 2 11 9 2 8 SC Freiburg 12 9 3 3 3 15 14 1 9 VfL Wolfsburg 11 8 3 3 2 8 8 0 10 FC Augsburg 9 9 2 4 3 12 20 -8 11 1. FC Union Berlin 5 8 1 5 2 8 13 -5 12 Hertha BSC 9 9 2 4 3 11 15 -4 13 Eintracht Frankfurt 3 8 1 7 0 8 15 -7 14 1. FSV Mainz 05 9 9 3 6 0 15 24 -9 15 1. FC Köln 7 9 2 6 1 10 21 -11 16 Fortuna Düsseldorf 5 9 1 6 2 10 22 -12 17 Werder Bremen 9 9 2 4 3 15 22 -7 18 SC Paderborn 5 8 1 5 2 8 17 -9

Italië: Inter wordt harde noot om te kraken voor Juventus

De voorspelling die voor het seizoen door heel wat analisten werd gemaakt, komt voorlopig uit. Inter, met Romelu Lukaku in een sleutelrol en Conte aan het roer, is de grote uitdager van Juventus geworden. De Oude Dame zoekt naar een 9e landstitel op een rij, maar na 17 speeldagen leidt Inter de dans. Al lijkt de strijd wel erg nipt te zullen worden want beide clubs hebben op dit moment evenveel punten. Daarachter gaapt toch al een kloof met de twee clubs uit Rome op 6 en 7 punten. En Napoli? De club die de voorbije seizoenen het vuur aan de schenen van Juventus kon leggen, is helemaal weggezakt. Mertens en co staan pas op plaats 8, op 18 punten van de leiders.

Italië Italië klassement algemeen thuis uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Internazionale 42 17 13 1 3 36 14 22 2 Juventus 42 17 13 1 3 31 17 14 3 SS Lazio 36 16 11 2 3 38 16 22 4 AS Roma 35 17 10 2 5 33 17 16 5 Atalanta 31 17 9 4 4 43 25 18 6 Cagliari 29 17 8 4 5 33 23 10 7 Parma 25 17 7 6 4 24 20 4 8 Napoli 24 17 6 5 6 27 22 5 9 Bologna 22 17 6 7 4 27 29 -2 10 Torino 21 17 6 8 3 22 26 -4 11 AC Milan 21 17 6 8 3 16 24 -8 12 Hellas Verona 19 16 5 7 4 17 20 -3 13 Sassuolo 19 17 5 8 4 29 29 0 14 Udinese 18 17 5 9 3 13 28 -15 15 Fiorentina 17 17 4 8 5 21 28 -7 16 Lecce 15 17 3 8 6 22 35 -13 17 Sampdoria 15 17 4 10 3 14 27 -13 18 Brescia 14 17 4 11 2 15 29 -14 19 SPAL 12 17 3 11 3 12 26 -14 20 Genoa 11 17 2 10 5 17 35 -18 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Internazionale 20 9 6 1 2 17 6 11 2 Juventus 22 8 7 0 1 18 9 9 3 SS Lazio 20 8 6 0 2 24 7 17 4 AS Roma 17 8 5 1 2 18 11 7 5 Atalanta 13 8 4 3 1 23 14 9 6 Cagliari 16 9 5 3 1 20 14 6 7 Parma 13 9 4 4 1 13 10 3 8 Napoli 11 8 3 3 2 10 8 2 9 Bologna 11 8 3 3 2 13 13 0 10 Torino 11 9 3 4 2 9 12 -3 11 AC Milan 9 8 2 3 3 7 10 -3 12 Hellas Verona 12 9 3 3 3 10 10 0 13 Sassuolo 10 9 3 5 1 19 18 1 14 Udinese 14 9 4 3 2 7 10 -3 15 Fiorentina 9 9 2 4 3 10 14 -4 16 Lecce 4 8 0 4 4 10 16 -6 17 Sampdoria 9 9 2 4 3 6 11 -5 18 Brescia 4 8 1 6 1 8 17 -9 19 SPAL 8 8 2 4 2 8 11 -3 20 Genoa 7 8 2 5 1 8 11 -3 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Internazionale 22 8 7 0 1 19 8 11 2 Juventus 20 9 6 1 2 13 8 5 3 SS Lazio 16 8 5 2 1 14 9 5 4 AS Roma 18 9 5 1 3 15 6 9 5 Atalanta 18 9 5 1 3 20 11 9 6 Cagliari 13 8 3 1 4 13 9 4 7 Parma 12 8 3 2 3 11 10 1 8 Napoli 13 9 3 2 4 17 14 3 9 Bologna 11 9 3 4 2 14 16 -2 10 Torino 10 8 3 4 1 13 14 -1 11 AC Milan 12 9 4 5 0 9 14 -5 12 Hellas Verona 7 7 2 4 1 7 10 -3 13 Sassuolo 9 8 2 3 3 10 11 -1 14 Udinese 4 8 1 6 1 6 18 -12 15 Fiorentina 8 8 2 4 2 11 14 -3 16 Lecce 11 9 3 4 2 12 19 -7 17 Sampdoria 6 8 2 6 0 8 16 -8 18 Brescia 10 9 3 5 1 7 12 -5 19 SPAL 4 9 1 7 1 4 15 -11 20 Genoa 4 9 0 5 4 9 24 -15

Frankrijk: PSG nog steeds op eenzame hoogte

Niets nieuws onder de zon in Frankrijk. Precies halfweg heeft titelverdediger Paris Saint-Germain een voorsprong van 7 punten op eerste achtervolger Olympique Marseille. En PSG heeft dan nog een match minder gespeeld. Op 15 januari staat er een inhaalduel tegen AS Monaco op het programma. Nog een veeg teken voor Marseille: Het verloor de rechtstreekse confrontatie tegen PSG met 4-0. Zo lijkt de ploeg uit Parijs zich voor het derde jaar op een rij tot kampioen te zullen kronen. Olympique Lyon is de club die het meest onder de verwachtingen blijft. De nummer 3 van vorig seizoen is pas 12e. Onderaan degraderen de laatste 3. Het wordt dus knap lastig voor Nîmes en Toulouse om het hoofd boven water te houden.

Frankrijk Frankrijk klassement algemeen thuis uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Paris Saint-Germain 45 18 15 3 0 43 10 33 2 Olympique Marseille 38 19 11 3 5 29 21 8 3 Stade Rennes 33 18 10 5 3 24 17 7 4 Lille OSC 31 19 9 6 4 24 21 3 5 FC Nantes 29 19 9 8 2 17 18 -1 6 Stade de Reims 28 18 7 4 7 16 10 6 7 AS Monaco 28 18 8 6 4 31 26 5 8 Angers SCO 28 19 8 7 4 22 24 -2 9 Montpellier 27 19 7 6 6 26 19 7 10 OGC Nice 27 19 8 8 3 28 27 1 11 RC Strasbourg Alsace 27 19 8 8 3 23 24 -1 12 Olympique Lyon 26 19 7 7 5 29 18 11 13 Girondins de Bordeaux 26 19 7 7 5 28 22 6 14 AS Saint-Etienne 25 19 7 8 4 22 29 -7 15 Stade Brest 22 19 5 7 7 21 24 -3 16 Dijon FCO 18 19 4 9 6 14 22 -8 17 FC Metz 17 19 3 8 8 17 28 -11 18 Amiens SC 17 18 4 9 5 21 36 -15 19 Nîmes Olympique 12 18 2 10 6 13 32 -19 20 Toulouse FC 12 19 3 13 3 19 39 -20 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Paris Saint-Germain 24 9 8 1 0 24 3 21 2 Olympique Marseille 23 10 7 1 2 17 9 8 3 Stade Rennes 19 9 6 2 1 15 10 5 4 Lille OSC 26 10 8 0 2 18 5 13 5 FC Nantes 19 10 6 3 1 10 7 3 6 Stade de Reims 15 10 3 1 6 9 5 4 7 AS Monaco 19 9 6 2 1 24 14 10 8 Angers SCO 20 10 6 2 2 15 6 9 9 Montpellier 22 10 7 2 1 19 8 11 10 OGC Nice 20 10 6 2 2 20 12 8 11 RC Strasbourg Alsace 20 10 6 2 2 18 12 6 12 Olympique Lyon 11 9 3 4 2 11 6 5 13 Girondins de Bordeaux 14 9 4 3 2 15 7 8 14 AS Saint-Etienne 13 9 3 2 4 11 11 0 15 Stade Brest 17 10 4 1 5 15 6 9 16 Dijon FCO 13 9 3 2 4 10 10 0 17 FC Metz 10 9 2 3 4 11 11 0 18 Amiens SC 11 8 3 3 2 10 13 -3 19 Nîmes Olympique 8 8 2 4 2 7 10 -3 20 Toulouse FC 9 9 3 6 0 9 14 -5 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Paris Saint-Germain 21 9 7 2 0 19 7 12 2 Olympique Marseille 15 9 4 2 3 12 12 0 3 Stade Rennes 14 9 4 3 2 9 7 2 4 Lille OSC 5 9 1 6 2 6 16 -10 5 FC Nantes 10 9 3 5 1 7 11 -4 6 Stade de Reims 13 8 4 3 1 7 5 2 7 AS Monaco 9 9 2 4 3 7 12 -5 8 Angers SCO 8 9 2 5 2 7 18 -11 9 Montpellier 5 9 0 4 5 7 11 -4 10 OGC Nice 7 9 2 6 1 8 15 -7 11 RC Strasbourg Alsace 7 9 2 6 1 5 12 -7 12 Olympique Lyon 15 10 4 3 3 18 12 6 13 Girondins de Bordeaux 12 10 3 4 3 13 15 -2 14 AS Saint-Etienne 12 10 4 6 0 11 18 -7 15 Stade Brest 5 9 1 6 2 6 18 -12 16 Dijon FCO 5 10 1 7 2 4 12 -8 17 FC Metz 7 10 1 5 4 6 17 -11 18 Amiens SC 6 10 1 6 3 11 23 -12 19 Nîmes Olympique 4 10 0 6 4 6 22 -16 20 Toulouse FC 3 10 0 7 3 10 25 -15

Spanje: Barcelona en Real lopen niet zo ver weg

De afgelopen 14 jaar werd Barcelona maar liefst 10 keer landskampioen in Spanje en dat zit er voorlopig zeker nog in. Maar de grote dominantie van de Catalanen is er niet meer. Barcelona en Real Madrid sloten voor het eerst sinds 2002 een Clasico af met een matige 0-0, een illustratie van het seizoen tot nu toe. Real Madrid speelde al 7 keer gelijk, Barcelona 3 keer, maar het verloor ook al 3 keer. Vorig jaar verloor de club van Lionel Messi in een heel seizoen amper 3 competitiematchen. Het is door de matige prestaties alleszins nog spannend in Spanje. Barcelona is koploper, voor Real Madrid, maar ook Sevilla volgt de twee tenoren nog op de hielen.

Spanje Spanje klassement algemeen thuis uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Barcelona 39 18 12 3 3 47 21 26 2 Real Madrid 37 18 10 1 7 33 12 21 3 Sevilla 34 18 10 4 4 23 17 6 4 Atlético Madrid 32 18 8 2 8 20 11 9 5 Real Sociedad 31 18 9 5 4 32 23 9 6 Getafe CF 30 18 8 4 6 26 17 9 7 Athletic Club 28 18 7 4 7 19 12 7 8 Valencia CF 28 18 7 4 7 28 25 3 9 Levante UD 26 18 8 8 2 25 27 -2 10 Villarreal CF 25 18 7 7 4 31 25 6 11 Granada CF 24 18 7 8 3 24 25 -1 12 CA Osasuna 23 18 5 5 8 25 24 1 13 Real Betis 23 18 6 7 5 25 31 -6 14 Real Valladolid 20 18 4 6 8 15 21 -6 15 Deportivo Alavés 19 18 5 9 4 19 28 -9 16 SD Eibar 19 18 5 9 4 18 28 -10 17 Real Mallorca 15 18 4 11 3 18 32 -14 18 RC Celta 14 18 3 10 5 15 28 -13 19 CD Leganés 13 18 3 11 4 14 28 -14 20 Espanyol 10 18 2 12 4 12 34 -22 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Barcelona 25 9 8 0 1 34 10 24 2 Real Madrid 21 9 6 0 3 20 6 14 3 Sevilla 14 8 4 2 2 10 7 3 4 Atlético Madrid 18 9 5 1 3 12 5 7 5 Real Sociedad 14 8 4 2 2 17 9 8 6 Getafe CF 18 9 5 1 3 17 7 10 7 Athletic Club 20 9 6 1 2 13 3 10 8 Valencia CF 17 9 4 0 5 15 9 6 9 Levante UD 17 9 5 2 2 15 10 5 10 Villarreal CF 16 9 4 1 4 19 11 8 11 Granada CF 16 9 5 3 1 11 6 5 12 CA Osasuna 13 9 3 2 4 16 13 3 13 Real Betis 17 10 5 3 2 17 14 3 14 Real Valladolid 11 8 2 1 5 8 4 4 15 Deportivo Alavés 15 9 4 2 3 11 5 6 16 SD Eibar 12 9 4 5 0 11 15 -4 17 Real Mallorca 14 10 4 4 2 11 11 0 18 RC Celta 9 9 2 4 3 6 10 -4 19 CD Leganés 10 10 3 6 1 10 14 -4 20 Espanyol 2 9 0 7 2 7 20 -13 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Barcelona 14 9 4 3 2 13 11 2 2 Real Madrid 16 9 4 1 4 13 6 7 3 Sevilla 20 10 6 2 2 13 10 3 4 Atlético Madrid 14 9 3 1 5 8 6 2 5 Real Sociedad 17 10 5 3 2 15 14 1 6 Getafe CF 12 9 3 3 3 9 10 -1 7 Athletic Club 8 9 1 3 5 6 9 -3 8 Valencia CF 11 9 3 4 2 13 16 -3 9 Levante UD 9 9 3 6 0 10 17 -7 10 Villarreal CF 9 9 3 6 0 12 14 -2 11 Granada CF 8 9 2 5 2 13 19 -6 12 CA Osasuna 10 9 2 3 4 9 11 -2 13 Real Betis 6 8 1 4 3 8 17 -9 14 Real Valladolid 9 10 2 5 3 7 17 -10 15 Deportivo Alavés 4 9 1 7 1 8 23 -15 16 SD Eibar 7 9 1 4 4 7 13 -6 17 Real Mallorca 1 8 0 7 1 7 21 -14 18 RC Celta 5 9 1 6 2 9 18 -9 19 CD Leganés 3 8 0 5 3 4 14 -10 20 Espanyol 8 9 2 5 2 5 14 -9

Nederland: AZ is de verrassende naam bovenaan

Dat Ajax op kop staat in Nederland, is geen nieuws. Dat AZ de dichtste belager is van de Amsterdammers dan weer wel. De tweestrijd tussen Ajax en PSV kwam er dit seizoen (voorlopig) helemaal niet. Het draait vierkant bij PSV, dat trainer Van Bommel nog maar pas bedankte voor bewezen diensten. De club uit Eindhoven heeft nu 10 punten achterstand op Ajax. Feyenoord bengelt nog lager in de ranking. Is er dan geen uitdager voor de titel? Voorlopig is dat het verrassende AZ. Het kwam op speeldag 17 naast Ajax aan de leiding na een 1-0-zege in het onderlinge duel, maar liet op de voorbije speeldag nog een steek vallen. Kunnen ze dat na de winterstop nog rechtzetten? Voor de Belgische fans is het leuk om weten dat Cyriel Dessers van Heracles Almelo nog altijd de topschutterslijst aanvoert met 12 goals.

Nederland Nederland klassement algemeen thuis uit Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Ajax 44 18 14 2 2 58 16 42 2 AZ 41 18 13 3 2 39 11 28 3 PSV 34 18 10 4 4 42 23 19 4 Willem II 33 18 10 5 3 27 22 5 5 Feyenoord 31 18 8 3 7 32 27 5 6 Vitesse 30 18 9 6 3 32 24 8 7 FC Utrecht 29 18 9 7 2 33 25 8 8 sc Heerenveen 28 18 7 4 7 29 22 7 9 Heracles Almelo 26 18 7 6 5 31 26 5 10 FC Groningen 25 18 7 7 4 21 18 3 11 Sparta Rotterdam 23 18 6 7 5 27 30 -3 12 FC Twente 19 18 5 9 4 26 37 -11 13 Fortuna Sittard 19 18 5 9 4 23 42 -19 14 FC Emmen 18 18 5 10 3 20 34 -14 15 PEC Zwolle 16 18 5 12 1 25 42 -17 16 VVV-Venlo 15 18 5 13 0 17 44 -27 17 ADO Den Haag 13 18 3 11 4 19 37 -18 18 RKC Waalwijk 11 18 3 13 2 22 43 -21 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Ajax 24 9 8 1 0 34 5 29 2 AZ 22 9 7 1 1 21 5 16 3 PSV 22 9 7 1 1 27 10 17 4 Willem II 17 9 5 2 2 12 7 5 5 Feyenoord 18 9 5 1 3 19 13 6 6 Vitesse 17 9 5 2 2 17 10 7 7 FC Utrecht 15 9 5 4 0 19 10 9 8 sc Heerenveen 15 10 3 1 6 12 10 2 9 Heracles Almelo 16 9 5 3 1 22 12 10 10 FC Groningen 16 9 5 3 1 14 7 7 11 Sparta Rotterdam 17 9 5 2 2 19 10 9 12 FC Twente 11 9 3 4 2 17 19 -2 13 Fortuna Sittard 17 9 5 2 2 18 12 6 14 FC Emmen 17 9 5 2 2 16 10 6 15 PEC Zwolle 10 8 3 4 1 17 20 -3 16 VVV-Venlo 12 9 4 5 0 11 19 -8 17 ADO Den Haag 7 9 1 4 4 9 14 -5 18 RKC Waalwijk 7 9 2 6 1 10 16 -6 Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Ajax 20 9 6 1 2 24 11 13 2 AZ 19 9 6 2 1 18 6 12 3 PSV 12 9 3 3 3 15 13 2 4 Willem II 16 9 5 3 1 15 15 0 5 Feyenoord 13 9 3 2 4 13 14 -1 6 Vitesse 13 9 4 4 1 15 14 1 7 FC Utrecht 14 9 4 3 2 14 15 -1 8 sc Heerenveen 13 8 4 3 1 17 12 5 9 Heracles Almelo 10 9 2 3 4 9 14 -5 10 FC Groningen 9 9 2 4 3 7 11 -4 11 Sparta Rotterdam 6 9 1 5 3 8 20 -12 12 FC Twente 8 9 2 5 2 9 18 -9 13 Fortuna Sittard 2 9 0 7 2 5 30 -25 14 FC Emmen 1 9 0 8 1 4 24 -20 15 PEC Zwolle 6 10 2 8 0 8 22 -14 16 VVV-Venlo 3 9 1 8 0 6 25 -19 17 ADO Den Haag 6 9 2 7 0 10 23 -13 18 RKC Waalwijk 4 9 1 7 1 12 27 -15

Engeland: Is Liverpool dit keer definitief gaan vliegen?

Vorig seizoen was de titelstrijd tussen Manchester City en Liverpool ongemeen spannend, maar nu lijkt Liverpool toch wat meer marge te hebben. Het zal zeker als leider Kerstmis kunnen vieren. Maar is dat wel een goed teken? Ook vorig jaar stond Liverpool op kop op Kerstmis, maar verloor het de titel. Dat overkwam de club ook al in de seizoenen 2008-2009 en 2013-2014. Een belangrijke kanttekening, vorig seizoen bedroeg de voorsprong van Liverpool maar 4 punten, nu zijn het er al 11 op Manchester City. Misschien is het deze keer dus wel genoeg. En wat met Leicester City? De club van Tielemans en Praet is op dit moment de nummer 2. Kan de club nog stokken in de wielen van Liverpool steken? Misschien, maar dan kan het op Boxing Day maar best de topper tegen de leider winnen. Dan nadert Leicester tot op 7 punten.