Wanda Nara haalt uit naar Romelu Lukaku (en schuift meteen uit)

Mauro Icardi (26) verhuisde in 2013 naar Inter en scoorde de voorbije seizoenen aan de lopende band bij de Italiaanse topclub. Maar de afgelopen jaren kwam er ook meer en meer ruis op de relatie tussen Inter en Icardi, die door dik en dun gesteund wordt door levensgezellin en manager Wanda Nara.

Icardi verhuisde afgelopen zomer na veel vijven en zessen naar PSG en bij Inter werd de Argentijnse spits opgevolgd door Romelu Lukaku. De nieuwe nummer 9 van Inter heeft zijn start bij de leider in de Serie A niet gemist, maar Wanda Nara is nu niet meteen onder de indruk.

In het Italiaanse tv-programma Tiki Taka kreeg Lukaku heel wat lof, maar Wanda Nara was er als de kippen bij om te counteren. "Het zou ook fijn zijn om Lukaku eens te zien in de belangrijke wedstrijden", vertelde ze.

"En in de Champions League heeft hij niet gescoord. Hij zal de volgende ronde weer thuis op tv moeten bekijken. De vorige nummer 9 van Inter heeft "slechts" 150 keer gescoord voor Inter. De echte toegevoegde waarde bij Inter komt van Antonio Conte, de nieuwe trainer."

Wanda Nara had beter een spiekbriefje kunnen gebruiken, want de Rode Duivel scoorde wel in de groepsfase van de Champions League. Tegen Slavia Praag en Barcelona was hij trefzeker.