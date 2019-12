"Het was misschien wel de beste match van het seizoen van Anderlecht"

De voetbalanalyse in een notendop:

"Gelijkspel was een correcte weergave"

"Het was zeker geen spektakelmatch, maar de spanning zat er wel in. Een paar zaken spelen dan mee: je hebt de lange reeks zonder nederlaag in eigen huis bij Gent, de rol van de challenger ook, de vraag of Club Brugge zijn status kan waarmaken op bezoek bij de uitdager, voor wie de match tegen Club toch de match van het jaar is."

"Clement durft wisselen voor de rust. Chapeau"

"Philippe Clement durft dat, niet wachten tot aan de rust om bij te sturen. Chapeau. Al gaf hij achteraf aan dat hij zelf een fout had gemaakt door Tau te laten starten omdat Tau niet het juiste type speler was voor het zware veld en de intense wedstrijd. Ook dat is opvallend."

Opvallend: Club Brugge gaf in Gent een voorsprong uit handen. Dat is dit seizoen nog niet te veel gebeurd. "Dat klopt. Als kritische ziel was ik wel een beetje ontgoocheld in het voetbal van Club Brugge, vaak de lange bal, het middenveld overslaan, wat afwachtend, misschien wel begrijpelijk door de thuisreputatie van Gent en de bekermatch van donderdag, maar de goeie voetballers hebben hun stempel niet kunnen drukken."

Top 6 kan niet winnen: "Standard is dringend aan de winterstop toe"

"Standard is dringend aan de winterstop toe. Ze liggen uit de Europese beker, uit de Belgische beker en ook in de competitie loopt het niet vlot. Slechts 8 punten uit de laatste 7 wedstrijden. Omdat ook Antwerp niet won, wordt Anderlecht als de winnaar van het weekend naar voren geschoven. Hoe lang is dat geleden?"

"Zulte Waregem kon zich niet opladen om tegen de laatste te spelen. Dat kan gebeuren bij een team dat niet gewoon is om elke week met de druk om te gaan. Waasland-Beveren won dan weer tegen Standard en dat is toch een verrassing. Zeker omdat de Luikenaars op voorsprong kwamen, maar dan zichzelf de das omdeden met een domme rode kaart en een zeer zwakke tweede helft."

"Wisselvalligheid zal nog wel een tijdje in het spel van Anderlecht zitten"

Anderlecht de winnaar van het weekend dus, en dat met goed voetbal. "Dat vond ik wel, tegen een zwakke tegenstander, maar goed. Misschien was het wel hun beste wedstrijd van het seizoen. Dat zeg je ook wat makkelijker omdat ze gewonnen hebben."

"Nochtans begon Anderlecht met Zulj en Vlap in de basis en die hebben nog niet veel gespeeld dit seizoen. De thuisploeg had nog altijd veel geblesseerden ook, maar er waren goeie combinaties te zien en je voel dat het Anderlecht-publiek echt zit te smachten naar goed voetbal en de overwinningen, natuurlijk.

"Met Kompany voor de tweede match op een paar dagen tijd in de basis, Zulj, Chadli, Vlap en Roofe erbij had Anderlecht de nodige extra ervaring. En zo zie je de gekende relativiteit in het voetbal: Michel Vlap, etiket van miskoop op het voorhoofd, dramatisch donderdag tegen Club Brugge in de beker, weggehoond door het publiek, nu een paar dagen later beloond met een applausvervanging na zijn twee doelpunten. Anderlecht ging er kansloos uit in de beker. Nu is er opnieuw dat sprankeltje hoop."

"Feit is dat Anderlecht op vijf punten komt van de zesde plaats en er zijn er nog 30 te verdienen. Vrijdag kan het opnieuw anders zijn na de uitmatch in Antwerp, dat is geen cadeau. Die wisselvalligheid zal nog wel een tijdje in het spel en de prestaties van Anderlecht zitten, vrees ik. Hoogtes en laagtes, dat hoort bij het proces. Noem het de zoveelste nieuwe start."