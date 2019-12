Vervecken na Namen: "Als er spektakel en duels zijn, komen mensen wel naar de cross"

"Vooral afdaling waar Aerts gevallen is, moeten we evalueren"

Parcoursbouwer Erwin Vervecken kreeg voor de cross wel wat kritiek op het vernieuwde parcours met onder andere een nieuwe kasseistrook en een zandafdaling, maar een cross zoals gisteren had hij niet kunnen voorspellen. "Het was pure promotie voor de cross. Toeschouwers en journalisten waren laaiend enthousiast. Dat maakt me gelukkig."

"Bij de renners zijn de meningen verdeeld, fiftyfifty denk ik. Iedereen kijkt natuurlijk naar wat hij zelf het liefste doet en beste kan. Daar heb ik respect voor. Ik heb het bijvoorbeeld aan Mathieu van der Poel gevraagd na de race. Hij vond het vorige parcours mooier, maar andere renners vonden het wel fantastisch."



Het parcours is een ding, maar vooral het weer maakte van de cross een spektakel. "Dat weer hebben we niet in de hand. Het was heroïsch, maar ook uiterst lastig voor de renners. Wat we wel in de hand hebben is de veiligheid van de renners en dat viel al bij al wel mee. Behalve die valpartij van bijvoorbeeld Toon Aerts op het einde. Dat gebeurt in gewone crossen ook."

"Gisteren was het nog zwaarder dan het zwaarste scenario dat we in gedachten hadden. Namen is al vaak zwaar geweest, maar dit was heel uitzonderlijk. Er was vooraf veel te doen over die zandafdaling, maar die viel al bij al wel mee, zeker wat betreft de veiligheid."



"Het is vooral de afdaling daarvoor, diegene die vorig jaar in de omgekeerde richting genomen werd, die we moeten evalueren. Daar zaten heel veel boomwortels en die zijn door de regenval bloot komen te liggen. Het is daardoor dat Aerts gevallen is. Ik weet niet of er een alternatief is, want we zitten in natuurgebied en met beschermd monument. Dus niet alles kan en mag, maar we bekijken het."