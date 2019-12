Vandenbempt: "Ik heb het gevoel dat Coucke een beetje geïsoleerd geraakt"

"Anderlecht is een club in een soort impasse"

Anderlecht blijft zich met ups en downs presenteren. Hoeveel geduld heeft Marc Coucke nog? "Ik denk dat het geduld van Coucke al langer op is", pikte Peter Vandenbempt in tijdens Extra Time.

"Naar buiten blijven ze wel altijd communiceren dat ze één grote eenheid vormen en dat ze allemaal overtuigd zijn van het slagen van het project, maar de verhalen die daar over verteld worden - ook van binnenuit - zijn helemaal anders."

"Anderlecht is op dit moment - en dan heb ik het over het totale beleid - een club in een soort impasse, als ik dat goed begrijp. Het is niet zo moeilijk om achter die verhalen te komen, want ze worden zeer gretig verteld vanuit de club zelf. Ook in bestuurskamers van concurrerende clubs."

"Dan heb ik het gevoel dat Coucke op een of andere manier een beetje geïsoleerd geraakt binnen zijn eigen club. Misschien is tweespalt een beetje te sterk uitgedrukt, maar de visies lopen niet helemaal gelijk, of de manier waarop ze daar moeten geraken."

"Je hebt de mannen die blind varen op wat Kompany en zijn hele gezelschap vertelt en anderen die denken dat ze misschien toch een correctie moeten doorvoeren."

"Er is intern natuurlijk heel veel kritiek op Coucke, maar ik noem het een vorm van stemmingmakerij. Ik hoor af en toe: als het nog een tijdje duurt, dan zal hij de club verkopen. Maar ik denk dat ze dan hun wensen voor werkelijkheid nemen. Zo makkelijk loopt hij niet weg."