Licht staat op groen voor Van Aert: "Ik verwacht er zelf niet te veel van"

"Het is fijn om weer renner te worden"

Een keuze van het hart, maar ook eentje van het verstand. "Na de stage met de wegploeg van Jumbo-Visma kwamen de wedstrijden in het weekend nog te vroeg. Daarnaast wilde ik geen te lastige cross kiezen. Dan vallen wedstrijden zoals Heusden-Zolder en Baal sowieso al af. Starten in die wedstrijden, daar zag ik de meerwaarde niet van in.”

Van Aert hervat vrijdag in Loenhout (live te bekijken op de Sporza-kanalen). "Loenhout is gewoon een van de leukste wedstrijden om te hervatten. Lekker dicht bij huis. Van kinds af kom ik hier naar de cross kijken, de sfeer tijdens de eindejaarsperiode is er altijd goed. Bovendien kon ik hier als prof al twee keer winnen."

"Ik kijk er wel naar uit om me weer te mengen in de drukte van de cross”, vertelt Van Aert. “Op training voel ik al een tijdje dat het de goede kant opgaat, maar het is toch fijn om effectief weer renner te worden.”

De Azencross in Loenhout, de 5e manche van de DVV-trofee, heeft met Wout van Aert zijn extra trekpleister dus te pakken. Van Aert had enkele weken geleden al aangekondigd dat hij op 27 december weer het veld zou induiken, maar de Jumbo Visma-renner ging vandaag nog op controle bij dokter Toon Claes. Die gaf zijn fiat.

"Qua resultaten wordt het wellicht een verloren jaar"

Wout van Aert is uiteraard een vaste klant op het podium in Loenhout, maar in 2019 zal dat normaal niet het geval zijn. "Het is niet de bedoeling om voor een uitslag te gaan”, is Van Aert duidelijk.

“Ik verwacht er zelf ook niet veel van. Specifieke crosstrainingen staan deze winter niet op het programma. In november heb ik nog een paar toertochten gereden en de week voor Loenhout staan er twee trainingen in het bos geprogrammeerd. That’s it.”

"Veldrijden is nog steeds het leukste wat er is, maar ik wil me deze winter gewoon amuseren. Ik wil de cross gebruiken om beter te worden. Qua resultaten zal het allicht een verloren jaar worden."

Toch zullen zijn collega's zeker rekening houden met Van Aert. "Het is mooi om te zien dat ze me niet vergeten zijn, maar ik zal toch een stevige achterstand hebben."

"Op stage kon ik conditioneel goed mee met de ploeg, maar in deze periode van het jaar wordt daar de basis gelegd voor het wegseizoen. Dat zijn niet de meest intensieve trainingen. Met het oog op een cross zegt dat gevoel helemaal niets."

"Als ik vrijdag een uur alles kan geven, dan zal ik een tevreden renner zijn. Het gewring in het veld schrikt me zeker niet af, al is het niet de bedoeling om het mezelf extra moeilijk te maken.”