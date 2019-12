Toon Aerts houdt een niet-verplaatste ribbreuk over aan val in Namen

Extra onderzoek moet uitwijzen of Aerts met die fractuur kan koersen. "Woensdag wordt gecommuniceerd of Toon kan deelnemen aan de WB-veldrit van donderdag in Heusden-Zolder", klinkt het bij de ploeg van Aerts, Telenet-Baloise.

Met veel pijn bereikte Aerts nog de finish als tweede. De teamdokter besliste om vandaag foto's te laten maken in het ziekenhuis in Turnhout. Die foto's brachten een niet-verplaatste fractuur van een van zijn ribben aan het licht.

Toon Aerts maakte er gisteren op en rond de Citadel van Namen een beklijvend duel van met Mathieu van der Poel. Maar in de spectaculaire afdaling in de slotronde kwam Aerts ten val. Met zijn linkerflank kwam hij hard in aanraking met een paaltje.

"Niet fijn om kopman te zien uitvallen in drukste periode"

"Een ribbreuk is heel pijnlijk en dat duurt heel lang om te genezen", weet ploegleider Sven Nys. "De spieren daarrond zijn natuurlijk ook verkrampt. De nodige scans zijn gemaakt, dus nu moeten we even afwachten."

Donderdag is er de WB-veldrit in Heusden-Zolder en vrijdag staat de DVV-cross in Loenhout op het programma. "De vraag is nu of hij daar aan de start kan komen. Wij willen vooral zekerheid hebben dat starten geen risico's inhoudt. Dat moeten we nu uitklaren."

Sommigen steken de val van Aerts op het parcours in Namen, maar daar wil Nys niets van weten. "Het is een valpartij die erbij hoort. Hij was onderkoeld en in volle inspanning in de finale, dan is je reactievermogen niet meer hetzelfde. Hij had ook absoluut geen geluk bij de landing."

"Het is heel jammer", zegt Nys nog. "Toon was in heel goeie doen. Het is natuurlijk niet fijn om in de drukste periode van het jaar je kopman te zien uitvallen, maar het hoort bij topsport. Hopelijk kunnen we in de loop van de week met positief nieuws komen."