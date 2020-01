Team van Tien (5): wie waren de beste middenvelders van het decennium?

Beste defensieve middenvelder: Cheikhou Kouyaté

Heel wat defensieve middenvelders met naam en faam speelden de voorbije jaren in België, maar toch is er een opvallende consensus bij ons panel. "Cheikhou Kouyaté: een wonder der natuur", zegt Peter Vandenbempt. "Fysiek onuitputtelijk vermogen, maar ook een sleutelspeler in de titel onder Hasi, die hem doorschoof naar het middenveld."

"Er is inderdaad een stevig lijstje kanshebbers", stelt ook Bert Sterckx vast. "Zo was Ndidi enorm sterk. Maar toch ga ik voor Kouyaté, die jaren op een rij een nuttige pion was en Anderlecht op die manier naar verschillende successen leidde."

"Met Biglia, Dendoncker, Kouyaté en zelfs Trebel heeft Anderlecht veel talent op deze positie gehad", wikt en weegt Stef Wijnants. "Aanvankelijk leek Kouyaté zijn carrière als centrale verdediger te maken, maar een ingreep van Hasi maakte van hem een verdedigende middenvelder. Op deze positie heeft hij in de Premier League al een mooie carrière bij elkaar gevoetbald."

"Hij heeft uitschuifbare benen en is technisch uitstekend", vindt Eddy Demarez. "Hij combineert alles wat een goeie "controleur" moet hebben. Biglia en Ndidi zet ik daar een trapje onder."

Eddy Snelders vat nog eens de sterke punten van de Senegalees samen: "Een groot loopvermogen, veel balrecuperatie, snel, wendbaar, een stevig kopspel, intelligent, maar toch met extra aanvallende impulsen."

Resultaten: