Team van Tien (slot): wie waren de beste aanvallers van het decennium?

Beste aanvaller (1): Dieumerci Mbokani

De prototypische aanvaller uit onze Belgische competitie van het voorbije decennium is Dieumerci Mbokani, die zowel bij Standard (heel even nog), Anderlecht als Antwerp hoge toppen scheerde.

"Hij is met voorsprong de beste diepe spits in België van de voorbije 15 jaar", vindt Peter Vandenbempt. "Titels aangereikt met Anderlecht en Standard. Een complete spits: sterk de bal bijhouden, uitstekende techniek en scorend vermogen. Topklasse."

Eenzelfde geluid bij Frank Raes: "In zijn Belgische jaren was hij telkens de strafste diepe spits: altijd aanspeelbaar, nooit in paniek, slim, een instinct voor de juiste positie en goals en ook nog eens een natuurkracht. En blijkbaar ook onverslijtbaar."

"In het buitenland heeft hij nooit ergens kunnen aarden, maar in onze competitie was hij telkens weer de beste aanvaller", stelt Eddy Demarez vast. "Waar hij ook terechtkwam."

Ook bij Stef Wijnants luidt de conclusie dat Mbokani de spits is met de meeste impact van de voorbije 15 jaar. "2 titels met Standard, 2 met Anderlecht en nu nog altijd speerpunt bij Antwerp. Doelpunten maken is zijn job, al meer dan 100 in Belgische loondienst. In het buitenland was hij minder succesvol, maar voor de Belgische competitie is hij bijzonder geschikt."