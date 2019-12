KVO zwaait Canesin nu echt uit: "We kunnen hem niet genoeg bedanken"

Fernando Canesin stak in ons land zijn neus aan het venster bij Anderlecht, maar trok in 2013 naar KV Oostende. De Braziliaan groeide snel uit tot een smaakmaker en was uiteindelijk goed voor 22 goals en 47 assists.

De voorbije seizoenen was Canesin, onder meer door blessureleed, geen vaste waarde meer bij KVO. De Braziliaan woog ook op de loonlast en keert nu terug naar Brazilië, waar hij bij Paranaense tot eind december 2021 zal tekenen.

"We kunnen Fernando niet genoeg bedanken voor de voorbije 6,5 jaar, wensen hem een schitterend vervolg toe van zijn carrière én hopen om hem nog te verwelkomen in onze Versluys Arena", schrijft KVO.