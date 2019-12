Wil jij slapen in het bezwete shirt van jouw favoriete voetballer? Bied mee!

De spelers van Younited Belgium zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving.

Met de campagne “My Team, My home” zet Younited Belgium in op het gevoel dat zo typisch is aan een club: het gevoel ergens bij te horen, “thuis” te zijn.