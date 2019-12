Kim Clijsters viert (ten laatste) in maart haar comeback in Mexico

Kim Clijsters (36) kondigde begin november aan dat ze haar comeback moest uitstellen. Bij een wedstrijdje padel had de 4-voudige grandslamwinnares een scheurtje opgelopen in de mediale band van haar rechterknie. De Australian Open moest ze uit haar hoofd zetten.

Op Instagram gaf ze vandaag een update. "De laatste weken ging het heel goed met mijn knie. Die is nog niet helemaal hersteld. Maar op training voer ik de intensiteit op. En dat bevalt me heel goed", zegt Clijsters.

"Ik kijk nu uit naar mijn eerste toernooi. Maar ik moet nog wat geduld hebben, over enkele maanden is het dan zover."

Clijsters zal zeker te bewonderen zijn in competitie in Mexico, op het toernooi van Monterrey (2-8 maart). Ze zal ook van de partij zijn in Indian Wells en het toernooi in Charleston. De kans bestaat dat Clijsters ook in februari een toernooi speelt, maar dat moet nog worden bevestigd.