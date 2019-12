Strike! Ocansey glijdt steward van zijn sokken (en andere opvallende beelden)

Bij Anderlecht nodigden ze net voor Kerst een paar oude bekenden uit om de aftrap te komen geven. Daarbij ook Nii Lamptey. De Ghanees was een dag eerder ook al op bezoek bij PSV.

Lamptey debuteerde in 1990 als 16-jarige in het eerste elftal van Anderlecht onder Aad de Mos. Een nieuwe wonderboy leek geboren, maar zijn carrière kwam nooit echt van de grond. Nu heeft hij een voetbalacademie in zijn vaderland. Hij zou met Anderlecht onderhandelen over een samenwerking.