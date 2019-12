Jose Mourinho over rode kaart van Son: "Dit is de VAR die ik haat"

Son trapte na naar Chelsea-verdediger Antonio Rudiger. Scheidsrechter Anthony Taylor haalde pas een rode kaart boven na een tussenkomst van de VAR. En dat kan er niet in bij José Mourinho.

"Dit is Engeland en de Premier League, dit is de beste competitie ter wereld, maar dan mogen we de eigenheid niet veranderen. Want anders vermoorden we de beste competitie. Taylor had de fase goed gezien en goed beoordeeld, dus de VAR heeft de verkeerde beslissing genomen."

"Als het een duidelijke en heldere fout is van de scheidsrechter, dan is iedereen blij met de VAR. Dat is de VAR waar ik van houd; bij duidelijke beslissingen. En de rode kaart van Son gisteren, dat is de VAR die ik haat."

Mourinho bevestigde ook dat Tottenham in beroep gaat tegen de drie speeldagen schorsing voor Son. "Hem 3 matchen kwijt zijn, zou een aderlating zijn. Onze kern is niet al te ruim, we hebben geen spelers in overvloed." Tottenham speelt de komende 7 dagen tegen Brighton, Norwich en Southampton.