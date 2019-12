Beste Belgische club op Europese ranglijst aller tijden? Anderlecht op 16e plaats

Real Madrid is afgetekend leider

Paars-wit speelde dan ook 55 seizoenen op rij Europees, een reeks die pas dit seizoen aan zijn einde kwam. Competitieleider Club Brugge is 41e met 99 punten, Standard staat op de 64e plaats met 60 punten.

In dit historische klassement staat Real Madrid afgetekend op de eerste plaats. Met 13 eindzeges, 50 deelnames en 437 wedstrijden doet geen enkel team in Europa beter. 262 zeges en 76 draws leverden 600 punten op, Bayern München komt met 474 punten op de tweede plaats niet eens in de buurt. FC Barcelona (446), Manchester United (374) en Juventus (349) vervolledigen de top 5.

De Europese voetbalbond publiceerde vandaag een ranglijst van Europese teams op basis van punten die ze in de Europacup I en de latere Champions League gesprokkeld hebben.

Witsel en Van Himst

De Belg met de meeste wedstrijden in de Champions League of Europacup I achter zijn naam is Axel Witsel. Hij speelde tot nu toe 64 keer op het kampioenenbal voor Standard, Benfica, Zenit en zijn huidige werkgever Borussia Dortmund.

Daarna volgen Olivier Deschacht (63), Vincent Kompany (63), Timmy Simons (58), Filip De Wilde (57) en Daniel Van Buyten (55). Recordhouder is Iker Casillas met 181 wedstrijden.

De Belgische topschutter aller tijden op het kampioenenbal is Paul Van Himst met 20 treffers, gevolgd door Luc Nilis (18). Van de huidige generatie Rode Duivels vinden we Dries Mertens (16) en Romelu Lukaku (12) terug. Met 129 doelpunten is Cristiano Ronaldo recordhouder, voor Lionel Messi (114) en Raul (71).