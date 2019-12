Eli Iserbyt na onderkoeling: "Herstel zal nog enkele dagen duren"

Net voorbij halfkoers kneep Iserbyt zijn remmen dicht. "Het laatste waar je als renner aan denkt, is opgeven. Nu zat er echt niets anders op. Als ik bij een val iets zou breken, dan zou ik nog meer verliezen. Als ik nog verder had gereden, dan had ik ergens moeten gaan liggen."

"Ik voelde het eigenlijk al van bij de start gisteren. Ik denk dat we 8 of 9 minuten voor de start in de kou hebben gestaan. Dat is eigenlijk onverantwoord voor een cross op dit niveau. Ik heb nog geprobeerd om me warm te houden, maar dat werkte niet."

Het was een opvallend beeld gisteren in Namen: Eli Iserbyt moest onderkoeld opgeven. Een dag later voelt de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal het nog. "Ik heb slecht geslapen", legt Iserbyt uit. "Je lichaam is voortdurend bezig met herstellen, aanpassen en opwarmen. Ik had een veel te hoge hartslag en dat is moeilijk."

"Misschien moet ik gewoon taaier worden"

Nu moet Iserbyt proberen om hersteld te zijn voor de drukke weken die eraan komen. "In het begin was mijn opgave mentaal toch wel een zware tik, maar nu is het al beter. Ik hoop goed te presteren in Heusden-Zolder en Loenhout. Als daar het gevoel weer goed is, dan is alles weer vergeten."

Iserbyt lijkt gevoelig voor koude, kan hij hier iets uit leren? "Er zijn niet zo veel wedstrijden in zulke weersomstandigheden. Maar ik moet proberen om mij in de toekomst er beter tegen te wapenen. Het is wel moeilijk om vooraf te weten welke kledij of welke opwarming goed is. Ik heb er ook beetje het raden naar, misschien moet ik gewoon taaier worden."