Jubileumeditie van Dwars door Vlaanderen krijgt met Kanarieberg extra helling

De route van Dwars door Vlaanderen telt net als dit jaar 180 kilometer, gekruid met 4 kasseistroken en 13 hellingen. "De Kluisberg opent in 2020 niet alleen de heuvelzone, maar zal langs 2 kanten beklommen worden", meldt de organisatie.

"Naar goede traditie is ook voor de Knokteberg een sleutelrol weggelegd met 2 passages. Nieuwkomer in 2019, de heraangelegde Berg Ten Houte, blijft ook volgend jaar behouden."

"Nieuw in de finale is de Kanarieberg op 45 km van de streep. Na de beklimming van het duo Taaienberg en Berg Ten Houte, zullen de renners via Ronse en de Kanarieberg naar de 2e beklimming van de Knokteberg rijden."

"Via de kasseien van de Varent, beklimmingen van het Vossenhol en de Holstraat gaat het daarna richting Nokere. Met Nokereberg als laatste beklimming van de dag en de kasseistrook in de Herlegemstraat, baant het peloton zich een weg naar Waregem." Dit jaar won Mathieu van der Poel de semiklassieker.