"Het beeld van Van der Poel na de Amstel was de schwalbe van een renner"

José De Cauwer, Hans Vandeweghe en Frank Raes bijten deze week de spits af. Ze kiezen elk twee momenten. Een moment uit de sport waar ze het meest in thuis zijn en een moment uit een sport waar je ze minder over hoort.

Maandag 30 december is het de beurt aan Peter Vandenbempt, Steffy Merlevede en Carl Berteele om u te herinneren aan wat er allemaal gebeurde in het afgelopen jaar.

De podcast van De Tribune is te beluisteren via de traditionele kanalen. Vanaf maandag 6 januari is De Tribune terug op Radio 1 tussen 19u en 20u.