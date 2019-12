Charles Leclerc verlengt contract bij Ferrari tot en met 2024

In zijn eerste seizoen bij Ferrari eindigde Charles Leclerc dit jaar 4e op het WK. Hij won twee Grote Prijzen (België en Italië), veroverde 7 keer de pole en stond 10 keer op het podium. Daarmee overtrof hij zijn teamgenoot Sebastian Vettel.

"Ik ben heel blij om bij Ferrari te blijven. Dit jaar kunnen rijden voor het meest illustere team in de Formule 1 was een droom voor mij", zegt de 22-jarige Leclerc, die ook in 2020 een duo zal vormen met Sebastian Vettel.

"2019 was heel intens en succesvol voor mij. Ik ben benieuwd wat de toekomst voor mij in petto heeft. Ik sta al te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen."