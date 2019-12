Ricardo Sa Pinto wordt niet meer op training verwacht bij Braga

Braga staat na 14 speeldagen pas 8e in de Primeira Liga, met 18 punten na 14 wedstrijden. Sa Pinto en co wonnen zondag in de Portugese Ligabeker nog met 1-4 bij Paços Ferreira, maar de weken voordien had Braga wel 3 competitiewedstrijden op rij verloren.

De club uit het noordwesten van Portugal bedankt Sa Pinto in een persbericht "voor zijn toewijding en de uitstekende prestaties in de Europa League". In Europa excelleerde Braga de voorbije maanden wel. De roodhemden wonnen groep K met 14 op 18. In de 1/16e finales ontmoet Braga het Schotse Rangers.

Voor Sa Pinto was Braga de 10e club in zijn trainerscarrière. Hij was er sinds juli aan de slag.