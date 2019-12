Arteta houdt Ljungberg aan boord en heeft goed nieuws voor Özil: "Iedereen begint met schone lei"

Freddie Ljungberg nam sinds eind november 5 Premier League-wedstrijden voor zijn rekening bij Arsenal, waarin hij 5 punten raapte. De Zweedse interimaris na het ontslag van Unai Emery moet nu plaats maken voor Mikel Arteta, maar de Spanjaard laat de Zweed niet vallen.

"Ik heb hem mijn ideeën uit de doeken gedaan en heb hem verteld welke mensen ik wilde toevoegen aan onze trainersstaf. Ik wilde weten wat zijn gevoel daarbij was, hoe hij zijn toekomst in zijn hoofd had", vertelde Arteta vandaag.

"We hebben vervolgens beslist dat het het beste voor hem is om bij ons te blijven. Hij kan ons heel goed helpen. Hij kent de spelers, hun huidige situatie en hun verleden. Verder is ook zijn spelinzicht zeer belangrijk voor ons. Freddie was heel positief en toonde zich bereid ons te helpen. Ik heb er een heel goed gevoel bij."

Arsenal rekende afgelopen weekend tegen Everton niet op Mesut Özil, die door Ljungberg uit de selectie werd gehouden. "Mijn job begon pas na de match", zegt Arteta over de keuzes die hij zal moeten maken bij de nummer 11 in Engeland.

"Iedereen begint bij mij met een schone lei. Ik heb dat Mesut ook gezegd. Hij zal niet beoordeeld worden op zaken uit het verleden. Ik verwacht van iedereen de juiste 'mindset', elke dag opnieuw. Als dat het geval is, maak je kans om te spelen."